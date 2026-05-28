競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。デビュー3連勝を決めた京都新聞杯1着から中2週で臨むコンジェスタスは坂路単走。2本目に右肩上がりのラップで4F54秒1〜1F12秒6を刻んだ。高野師は「前走の負荷を上手に使おうと。やりすぎないよう整える感じでした」と意図を説明し「前走より良くなっています」とジャッジ。「無敗の3冠馬の血を2代にわたって受け継いで、血は偉大だなと思い