２８日のソフトバンク戦（東京ド）に先発する巨人・田中将大投手が２７日、２６日に電撃辞任した阿部前監督について胸中を明かした。「チームとしてもそうだし、選手一人一人、これまでもいろんな困難を乗り越えてきて今がみんなあると思うので、チームみんなでこの状況を乗り越えて行くことが大事」と話し、今季８試合目で立つ本拠地でのマウンドを「球場ぐるっと声援ももらえますから、ホームアドバンテージを生かすことがで