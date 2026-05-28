競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。ジャスティンビスタは先週23日のCWコース3頭併せが実質的な最終追い。この日は新コンビを組む坂井が手綱を取り、4F58秒1〜1F14秒0にとどめた。吉岡師は「メンタル面と折り合いを確認してもらい、近くに馬がいる中でも落ち着いていました」と満足げに語る。昨年暮れのホープフルS8着以来の骨折明けになるが「牧場でしっかり乗り込んで成長を