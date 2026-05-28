競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。ダービー4勝目を狙う友道厩舎のエムズビギンは負荷の少ないポリトラックで最終追い。5F70秒9〜1F11秒9のタイムに抑えたのは1週前がハードだったから。重賞で2→7着と勝ち切れていないが、友道師は変わらない期待の大きさを口にする。「先週が予定より速くなったので息を整える程度。これまで1回もスムーズな競馬はなかった。リズム良く走れた