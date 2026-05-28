「関西学生野球、同大４−３立命大」（２７日、わかさスタジアム京都）最終節の１回戦１試合が行われ、同大が立命大に延長戦の末、４−３でサヨナラ勝ちし、先勝した。先発した今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）は１４０球の熱投も悔しい幕切れとなった。雨中のマウンドに立ち続けた。延長十一回２死。同大・影山への直球は無情にも右翼フェンスを越えた。試合後は「自分の責任」と淡々と話した。