競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。2分の1の抽選対象カフジエメンタールは坂路で4F51秒2〜1F12秒1の好時計をマーク。荒木助手は「上がりを伸ばして時計的にも内容的にも負荷をかけた。前走のダメージもなく、カイバも食べていい状態」とうなずく。2走前の毎日杯は3着に好走。「背中が良くて能力を高く評価していた。右回りより左回りの方が良さそうな走り。距離もこなせる範囲