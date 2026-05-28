「ヤクルト２−２西武」（２７日、神宮球場）負けなかった。価値ある執念のドローだ。ヤクルトは２戦連続の延長戦に突入し十二回まで戦い、今季初の引き分け。阪神と同率でセ・リーグの首位に再浮上した。池山隆寛監督は「（勝ち負けで）どっちに転んでもいいようなところだった。いい戦いができたと思います」と奮闘したナインをたたえた。総力戦で臨んだ一戦。終盤に試合を振り出しに戻した。七回まで無得点と劣勢ムードだ