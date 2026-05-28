「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）日本ハム・加藤貴之投手がバットで自らの５勝目をアシストした。１点を追う五回にしぶとく二遊間を抜く同点の中前適時打。プロ初打点で逆転星を呼び込んだ。「たまたまなんで」と謙遜したが、社会人時代には野手も経験。三回にはバスターをファウルとした直後に、犠打も決めた。新庄監督も「期待できるでしょ。あのバスターエンドランがヒットにつながったのでは」と打撃センス