競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。プリンシパルS1着から中3週で挑むメイショウハチコウは坂路単走で4F56秒4。牧浦師は「前に馬を置いて、ゆったりと調整。一段、状態は上がった」とうなずく。前走は好位から鋭く差し切った。「我慢して脚を使ってくれたし距離はこなせる。松本（好雄）会長のご逝去を受けて、“忠犬ハチ公”のように待つことはできないけど勝って思いを届けた