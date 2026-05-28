黒船賞2着ダノンフィーゴ（牡4＝友道）は川田とのコンビ継続で東海S（7月26日、中京）。天皇賞・春6着タガノデュード（牡5＝宮）は高杉とのコンビ復活で宝塚記念（6月14日、阪神）へ。韋駄天S11着テイエムスパーダ（牝7＝小椋）はアイビスサマーダッシュ（8月2日、新潟）。