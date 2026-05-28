競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。弥生賞ディープ記念勝ち馬バステールは、CWコースで昨年ダービー馬クロワデュノールと豪華併せ馬。先輩G1馬の胸を借りて、極限まで仕上がった。先輩ダービー馬の胸を借りて大一番に備えた。バステールは1歳上のクロワデュノール（4歳オープン）とのCWコース併せ馬。亀田（レースは川田）を背に4馬身半ほど先行する形から直線は外へ。馬なりの