「ＤｅＮＡ２−５オリックス」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗を喫し、１３年ぶりに交流戦連敗スタートとなった。打線は１１安打を放ちながら２得点。直近１０試合で計１３得点と、自慢の強打が影を潜めている。相川監督は「作戦を含め、いろんなことができるところではある」と唇をかみ、「何とか早いアウトカウントで塁に出る。ホームランとは言わないですけど、二塁打、間に抜けるような打球を打って。簡単で