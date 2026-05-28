競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。皐月賞4着のアスクエジンバラは岩田康を背に坂路単走。4F57秒1〜1F12秒1の時計でしまいを軽く伸ばした。福永師は「調教本数をしっかりこなせているし疲れを残さないことを主眼に置いた調整。ジョッキーのイメージ通りだったと思います」と納得の口ぶり。2F延長についても「前走で位置を取りに行って折り合いがつきました。今回につながるレ