「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人・橋上監督代行がベテランに最敬礼した。坂本勇人内野手を２年ぶりの３番に抜てきし、丸佳浩外野手も先発出場。つなぎの安打に、大きな追加点を呼ぶ適時打など三回に５得点を呼ぶビッグイニングを演出した。指揮官は「ベテランの選手に助けてもらった」とうなずき、３番起用を意気に感じた坂本も「久しぶりにあのテンポで野球をやったなという感じはした。与えられたと