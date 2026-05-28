【馬券のツボ】《ここが買い》キタサンブラック産駒はダービーで【1・2・0・1】。同じ斉藤崇厩舎の25年1着クロワデュノールのほか、22年2着イクイノックス、23年2着ソールオリエンスも連対。バステールはこれら3頭と同じ重賞勝ちの実績があり、好走を期待できる。《ここが心配》86年以降、過去40回で皐月賞2桁着順だった馬は79頭が参戦して3着以内は4頭（2勝、2着1回、3着1回）だけ。いずれも皐月賞では3番人気以内に支持さ