新日本プロレスは２７日、筆頭株主のブシロードが保有していた全株式がテレビ朝日、サイバーエージェントに譲渡されることを発表した。今後はテレビ朝日の連結子会社となる。ブシロードは１２年に当時の親会社ユークスが保有していた全株式を譲渡され、新日本を子会社化。１４年間にわたる「ブシロード体制」が終了するにあたり、棚橋弘至社長は「ブシロード様には感謝の気持ちでいっぱいです。最高のリングをつくって皆様に楽