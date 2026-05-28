【見たこともない景色（4）】装蹄師は裏方で競走馬を支える職人。最高時速70キロで走る馬が能力を出し切れるように、最も大事な脚元をケアしている。ロブチェンを担当する松若勝装蹄師（57）は「僕の立場としては、無事に帰ってくるのが一番。その上で結果がついてくるとうれしい」と心境を明かす。息子はJRA騎手の風馬。伯父には元騎手の勲さん（77年11月5日の落馬で死去）と、装蹄師として99年ダービー馬アドマイヤベガや01