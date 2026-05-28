競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。皐月賞2着のリアライズシリウスはWコースで単走。主戦の津村明秀（40）が3週連続で騎乗し、馬なりでラスト1F11秒3と抜群の伸び。逆転1冠へ準備は万全だ。一方、弥生賞ディープ記念勝ち馬バステールは、CWコースで昨年ダービー馬クロワデュノールと豪華併せ馬。先輩G1馬の胸を借りて、極限まで仕上がった。やり切った。リアライズシリウスは順