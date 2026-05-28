日本相撲協会は２７日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付編成会議を開いた。嵐富士（２１）＝本名・松井奏凪人（かなと）、福岡県出身、伊勢ケ浜＝の新十両昇進を決めた。再十両はいなかった。嵐富士は「一つの目標にしていたのでうれしい」と喜んだ。鳥取城北高を経て、宮城野部屋から２０２４年春場所に幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ。福岡県出身では１１年名古屋場所の