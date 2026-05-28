【馬券のツボ】《ここが買い》昨年Vのクロワデュノールなど皐月賞2着馬の成績がいい。過去10年で【3・2・1・4】の成績はさることながら、単勝回収率144％と馬券的妙味もある。2戦2勝と得意としている東京コースで逆転Vを狙う。《ここが心配》父ポエティックフレアは短距離からマイルを中心に活躍。産駒も現状はその傾向にある。芝2000メートル未満では勝率16・7％だが、芝2000メートル以上では同6・3％と下がる。芝2000メー