競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。マテンロウゲイルは坂路をパワフルに駆け上がり、4F54秒4〜1F12秒4をマーク。野中師は「先週末の時点で皐月賞より心臓が良くなっているとのこと。気持ちをキープさせる感じの追い切りで精神的な成長が大きい」と目を細める。舞台は府中2400メートル。「距離が持つ体形だし、母系的にもこなせそう。瞬発力も兼ね備えていて、広いコースは合う