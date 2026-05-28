競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。スプリングSを制したアウダーシアは、レーンを背にWコースで併せ馬。直線で内に進路を取るとジワジワ加速し、僚馬ジオセントリック（5歳2勝クラス）と併入した。時計は5F68秒3〜1F11秒9。レーンは「しまいはいい動きだった。先週と比べて良くなっている。中山で重賞を勝っているけど、広いコースの方が適性を感じる。東京は向いていると思う