◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）文字通り、打“線”となった見事な攻撃だった。この日は坂本、丸、松本らベテランをスタメンに起用。チームを取り巻く状況、今季ワーストの５連敗中ということもあり、まずは流れを変え、落ち着きをもたらしたいというベンチの意図だったと感じる。経験豊富な選手が並び、それぞれが打席内でやるべきことを果たしたのが３回のビッグイニングだっ