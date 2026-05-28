◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）磨き上げられた一打だった。坂本の詰まった当たりは、中前にポトリと落ちた。「当たりはよくなかったですけど、ヒットになったのでよかったです」。０―１の３回無死一、二塁から無死満塁へと好機を広げた。そこから押し出しと４連打で一挙５点。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の３回以来、今季最多タイの１イニング５点とビッグイニングを演出