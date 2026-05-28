◆米大リーグブルージェイズ２―１マーリンズ（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠地・マーリンズ戦に「５番・三塁」で先発出場し、現地６日のレイズ戦以来２２日ぶり、自身の出場１９試合ぶりの本塁打となる１１号の決勝アーチを含む３打数１安打１打点１死球だった。打率は２割１分８厘。岡本の勝ち越しアーチが飛び出したのは１―１の同点となった６回１死だ