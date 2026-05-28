春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」の1週前追いが27日、東西トレセンで行われた。東京新聞杯→エプソムCと重賞連勝中のトロヴァトーレ（牡5＝鹿戸）はWコースで5F67秒6〜1F11秒2（強め）。5馬身前を行くイゾラフェリーチェ（5歳2勝クラス）に内から余力十分に馬体を並べて併入した。鹿戸師は「稽古で動く馬と一緒にやって、この馬なりに時計は出ていた。反応も悪くなかった。順調に来ていますね」と手応え。昨年も安田