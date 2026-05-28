女優でタレントの谷口彩菜（27）と鈴木美羽（26）が、4月からBS−TBS「町中華で飲ろうぜ」（月曜後10・00）の新メンバーとして町中華ロケにくり出している。スポニチ本紙取材に出演してからの心境などを語った。2人とも友人などからの「見たよ」という連絡が相次いでおり、番組の影響力の大きさを実感。「これまで“自分＝…”という番組がなかった」という谷口は「番組表に初めて自分の名前が載って写真を撮っちゃいました」