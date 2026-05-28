春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」の1週前追いが27日、東西トレセンで行われた。▼オフトレイル（吉村師）しっかり折り合えていたし、鞍上（菅原明）と手が合うんだろう。東京では結果が出ていないが決して悪くない。▼ガイアフォース（杉山晴師）しっかりやれて、いい時計で動いた。去年（2着）も海外遠征帰りだったし、全く心配はしてません。▼シックスペンス（田中博師）前走は疑問があった中でよく走ってくれ