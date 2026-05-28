伝統の古馬ハンデG2「第140回目黒記念」の最終追いが27日、東西トレセンで行われた。▼アスクセクシーモア（福永師）追い切りは北村友が乗って、好感触をつかんでもらった。左回りと、距離のレンジも広い方がいいので、ここへ。▼アマキヒ（橋田師）先週は武豊さんに騎乗してもらい、馬具の相談もさせてもらった。転厩2戦目でかなり把握できている。▼ヴェルミセル（吉村師）予定通りの追い切り。前走の天皇賞・春も頑張っ