5月28日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）国道3・・・宇城市松橋町（携帯電話・シートベルト）国道219・・・球磨郡あさぎり町（歩行者妨害） ＜午後＞国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横