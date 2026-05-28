伝統の古馬ハンデG2「第140回目黒記念」の最終追いが27日、東西トレセンで行われ、ウィクトルウェルス（牡4＝宮田）がWコースで力強い伸び脚を見せた。レッドシュトラール（4歳1勝クラス）を5馬身追走し、終始リズムのいい走り。直線は内に進路を取りラスト1F11秒3（5F66秒2）と鋭伸、余力十分に併入した。宮田師は「併せてからの加速を見ても本格化してきたのを感じる。トモの緩さが取れていい方に向かっていると思います」