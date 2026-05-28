3歳短距離重賞「第9回葵S」（30日、京都）の追い切りが東西トレセンで行われた。▼アンジュプロミス（古川奈）持ったままでいい動き。スピードが一番の武器で、真面目に頑張ってくれる。▼ウチュウノセカイ（原）先週は左モタれが目立っていたが、今週は真っすぐ走れた。いい雰囲気。▼エイシンディード（大久保師）正直、楽に時計が出ていたし状態はいい。NHKマイルCには行かず、ここに向けてフレッシュです。▼ガラベ