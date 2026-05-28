ダブル主演の岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（監督濱口竜介、6月19日公開）のジャパンプレミアが27日、都内で行われた。2人はクリスタル製のトロフィーを観客に披露し、岡本は「ずっしりと重いんですよ」と笑顔。受賞の実感はいまだにないというが「五輪でメダルを獲ったよう。2人のやりとりで生まれた何かが、審査員に届き評価されたの