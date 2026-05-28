3歳短距離重賞「第9回葵S」（30日、京都）の追い切りが東西トレセンで行われ、タマモイカロス（牡＝藤岡健）はCWコースでエルハーベン（3歳1勝クラス）と併せて絶好の手応え。直線でゴーサインが出ると瞬時に伸びて僚馬に首差先着し、5F67秒9〜1F11秒1をマーク。指揮官は「先週もしっかり時計を出したので上がり重点で。いい時の雰囲気」と納得の表情。前走ファルコンSは6着に敗れたが、【2・3・0・0】と実績のあるスプリント