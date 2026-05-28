プロ野球を代表する伝統球団・巨人が揺れている。阿部慎之助前監督（４７）が家庭内のトラブルから長女への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、釈放された翌２６日に電撃辞任した。誰も想像すらしなかった急展開を球団ＯＢでもある本紙専属評論家の伊原春樹氏はどう見たのか。阿部前監督の今後についても持論を展開した。【新鬼の手帳・伊原春樹】本当に目を疑った。２６日朝、新聞のスポーツ欄を読んでいたら「阿部逮捕」と出て