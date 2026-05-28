米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）が今夏にフリーエージェントになることを受けて、争奪戦が熱を帯びてきている。八村は今季名門で大きな飛躍を遂げ、特にプレーオフで３点シュート成功率でＮＢＡ史上最高記録をマークするなど超一流の階段を駆け上がった。今季限りでレイカーズとの契約が満了するため、残留も選択肢となりつつ多くの球団が獲得に関心を寄せている。そうした中、猛アタックしているチ