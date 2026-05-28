プロレス界に大きな衝撃が走った。新日本プロレスは２７日、２０１２年１月から親会社となっていたブシロードが、保有していた株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡することを発表した。今後はテレビ朝日の連結子会社として新体制を発足する見込み。棚橋弘至社長（４９）はブシロードの木谷高明社長（６５）への感謝の言葉を口にするとともに「世界一のプロレスリングカンパニー」を目指す意思を受け継ぐ決意を明かした