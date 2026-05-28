スターの訃報は、記録だけでなく、置き去りになった夢まで呼び起こす。元ヤクルトのボブ・ホーナーさんが２６日に亡くなった。６８歳だった。１９７８年にドラフト全体１位でアトランタ・ブレーブス入りし、マイナーを経ずにメジャーへ直行。大卒新人ながらナ・リーグ新人王に輝いた。８７年にはヤクルトで打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。デビューから４試合で１１打数７安打、６本塁打の衝撃で「ホーナー旋風」を巻