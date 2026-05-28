逃した白星とともに、去った左腕の好投も虎党の胸に刺さった。阪神は２７日の日本ハム戦（甲子園）に２―５で敗れ、交流戦開幕から２連敗。ヤクルトに勝率で並ばれ、同率首位となった。重くのしかかったのは中盤以降の失点だ。２点を勝ち越された直後の５回、森下翔太外野手（２５）の１２号ソロで１点差に迫った。だが７回、３番手の及川雅貴投手（２５）が二死一、三塁から奈良間、カストロに連続適時打を浴び、２点を献上。