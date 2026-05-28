新日本プロレスは２７日、２０１２年１月から親会社となっていたブシロードが、保有していた株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡することを発表した。新日本を連結子会社化したテレビ朝日は「コンテンツやＩＰの開発・展開等における連携を一層強化するとともに、グローバル展開も見据えた強力なコンテンツ・ＩＰを協力して生み出し、両社のさらなる企業価値の向上のため」と説明した。本紙の取材に「サイバーエ