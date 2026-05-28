欲を消したはずの指揮官が、勝ち星だけは逃さない。パ４位の日本ハムは２７日の阪神戦（甲子園）に５―２で逆転勝ちし、交流戦開幕から２連勝。３位・ソフトバンクとのゲーム差も「１」に縮めた。１点を追う５回に３安打と敵失などで３点を奪って試合をひっくり返し、７回にも２点を追加。加藤貴之投手（３３）が粘投で５勝目、柳川大晟投手（２２）が１２セーブ目を挙げた。試合後の新庄剛志監督（５４）は「でも守備のミスも