【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキ。6月20日にテレビ朝日にて、初冠特別番組「モナキ 純度100％」（深夜12時〜12時30分）の放送が決定した。このほど同局本社にて制作発表記者会見が行われ、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが出席。初収録の感想や見どころを語った。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆モナキ、初冠特別番組決定4月8