【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキのじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが、このほどテレビ朝日本社で行われた初冠特別番組「モナキ 純度100％」（6月20日／同局深夜12時〜12時30分）の制作発表記者会見に出席。夢は紅白歌合戦出場であることを明かした。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆モナキ、初冠特別番組決定4月8日にメジャーデ