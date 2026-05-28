【経済指標】 ＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00 結果13 予想4前回3 【発言・ニュース】 ＊米５年債入札結果 最高落札利回り4.182％（WI：4.181％） 応札倍率2.34倍（前回：2.33倍） ＊トランプ大統領 ・ホルムズ海峡を支配する者はいないが、米国が監視する。 ・ホルムズ海峡の支配について：それは交渉の一部だ。 ・イランの資金はわれわれが管理し続ける。 ・ロシアや中国のウ