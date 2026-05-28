◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）大歓声が身に染みた。橋上監督代行は２試合目の采配で初白星。阿部前監督の勝利時のＢＧＭ「セプテンバー」が流れなかったのはチーム全員で新たな一歩を踏み出した証し。連敗を５で止め「やっぱりホッとしました。とりあえずは」と勝利の味をかみしめた。橋上カラーを采配に込めた。「こういう時こそベテランの力が必要。高い技術を持って今ま