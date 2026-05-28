◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）戸郷（巨）が７回１失点で今季２勝目。これが今季交流戦初勝利になった。戸郷は２１年から交流戦に登板しているが、その年の交流戦初戦は〇●〇〇〇〇で５勝１敗。４連勝となった。２１年からの年度別の交流戦勝利数を見ると、３→２→３→２→１→１で、６年連続勝利。交流戦の連続年勝利の最長は、杉内俊哉（ソ・巨＝０５〜１４年）、成瀬善