◇交流戦広島4─5ロッテ（2026年5月27日マツダスタジアム）広島は終盤のミスが連日響いて2試合連続逆転負け。4連敗した12年以来、14年ぶりの交流戦開幕2連敗となった。暗転したのは2点優勢の7回だ。2番手・高が安打とサード坂倉の二塁悪送球、四球で1死満塁を招いて降板。継いだ遠藤も西川に2点同点打を浴び、さらに2死二、三塁から暴投で勝ち越し点を献上するなど踏ん張れなかった。16試合目の初失点で今季初黒星が付