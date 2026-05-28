◇交流戦オリックス5─2DeNA（2026年5月27日横浜）オリックス・吉田が、雪辱の好リリーフだ。3点リードの6回に2番手で登板して井上朋、成瀬、石上を3者連続三振に。敵地を静まりかえらせる快投に、力強く拳を握った。「やっぱり三振がいちばん結果として良いし、三振率を増やして被打率を落としたいと誰もが思うことなんで。そこは意識しています」前回24日西武戦では回またぎの奮闘むなしく、2イニング目にカナリオに