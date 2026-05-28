◇交流戦中日7─2楽天（2026年5月27日バンテリンドーム）プロ初勝利を挙げた中日・桜井頼之介投手（22）の母・麻衣子さんが、愛息のプロ初勝利に合わせてスポニチ本紙に祝福の手記を寄せた。頼（より）、プロ初勝利、おめでとう。成長期の大事な時期に私が大病をしてしまい、頼にはつらい思いをさせてしまいましたが本当に心の優しい子に育ってくれました。小さい時から周囲を気遣う性格。幼稚園のころ、私が目まい