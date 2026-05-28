◇交流戦中日7─2楽天（2026年5月27日バンテリンドーム）井上監督に頭をポンとされて称えられ、中日のドラフト2位・桜井はとびっきりの笑顔を見せた。6回2失点で、救援1試合を含め7度目のマウンドでつかんだプロ初勝利。ウイニングボールを手に、喜びをかみしめた。「苦しい時間もあったし、凄く長かったです。記念球は母に奪われます。母は、もらえるものだと思っていて“はよ、渡せよ”みたいな感じだったので」スタ